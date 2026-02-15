◆練習試合ヤクルト１―４ロッテ（１５日・浦添）昨季の新人王・荘司宏太投手が実戦初登板を果たしたが、１イニングで被安打３、２四球で４点を失った。９回に登板すると先頭の山口に左越えソロを被弾。１死後、２者連続四球から友杉に中前適時打を許すと、続く和田にも右前へ２点適時打を許した。４失点の今季初戦にも守護神の座を狙う左腕は「２月は内容だと思っているので。昨年もこの時期にボコボコに打たれたので重くは