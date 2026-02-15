MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が2月19日19時から配信される。放送72回目の番組ゲストにはDEZERTがアナウンスされていたが、このたびさらなる豪華ゲストとしてKen（L’Arc-en-Ciel）の出演が決定した。今回の追加出演は、DEZERTが2月28日（土）にリリースする新曲「音楽」にKenがプロデューサーとして参加している縁によるもの。以前から交流を重ねてき