◇プロ野球ファーム・社会人野球練習試合ヤマハ１２―０ハヤテベンチャーズ静岡（１５日・草薙球場）昨秋の社会人野球日本選手権で９年ぶりに優勝したヤマハが１５日、草薙球場でプロ野球ファーム・中地区のハヤテベンチャーズ静岡と今季初の練習試合を行い、１２―０で大勝した。６番捕手でスタメン出場した清水智裕（２３）＝中部大出＝が、２打席連続適時二塁打を放つなど３安打２打点と大活躍。盗塁を刺すなど強肩も披露し