３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１５日、宮崎合宿第１クールを総括した。この日はロッテ・種市篤暉、日本ハム・伊藤大海、オリックス・曽谷龍平、宮城大弥らがブルペン入り。ネット裏で見守った指揮官は種市と宮城の球について「すごくいいな」と絶賛。中でも種市の独特の軌道で落差がまばらなフォークに「いい落ち方をしてましたし、一定の落ちじゃなく、