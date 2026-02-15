大人女性の間で、今年もますます注目を集めそうな上品ウルフ。これまでのウルフカットと比べてシャレ感は控えめな印象で、40・50代の日常にもナチュラルに馴染むのが魅力です。今回ご紹介するのは、若々しさを演出できそうな「大人の上品ウルフ」。無理なくこなれ感を演出できるヘアスタイルをぜひ試してみてください。 まとまりやすく扱いやすいプチウルフ レイヤーカットを控えめに入れ、まとまり感が演出されたプ