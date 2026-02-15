自ら作詞作曲を手掛けるlia(Vo)のバンドプロジェクトshallmが2月14日、東京・Spotify O-EASTにてワンマンライブ＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。2025年7月から8月にかけて行われたキャリア初の全国ツアー＜shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆＞以来、約半年ぶりとなるワンマンライブだ。現在放映中のドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた