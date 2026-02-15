◆Ｊ１百年構想リーグ▽第２節Ｇ大阪０―０（ＰＫ２―３）名古屋（１５日・パナソニックスタジアム吹田）Ｇ大阪は、今季ホーム初戦で名古屋にＰＫ戦の末に敗れ、初黒星を喫した。開幕節・Ｃ大阪戦（７日・ヤンマー）をＰＫ戦の末に制したＧ大阪は、そのダービーで元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が左足肉離れを発症。頼れる３３歳の前主将を欠く布陣で臨んだ。前半２７分、Ｇ大阪はペナルティエリア内でパスを受けたＦＷジェバリ