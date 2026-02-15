北京五輪銀メダリストのアレクサンドラ・トルソワミラノ・コルティナ五輪は連日、盛り上がりを見せている。そんな中、前回の2022年北京五輪のフィギュアスケートでメダルを獲得したロシアの天才少女の今が注目を集めている。それはアレクサンドラ・トルソワだ。ジュニア時代から4回転ジャンプを跳び、異次元の身体能力を武器に世界ジュニア選手権を制覇。シニア転向後もアンナ・シェルバコワ、アリョーナ・コストルナヤとと