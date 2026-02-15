春の暖かさは今日15日(日)がピークとなりました。明日16日(月)の最高気温は全国的に今日15日(日)より低くなりそうです。特に寒気が流れ込む北日本を中心に気温が大幅に下がり、この時期らしい寒さが戻るでしょう。暖気のピーク越える北海道から北陸日中は冬の寒さ戻る明日16日(月)の最高気温は、全国的に今日15日(日)より下がるでしょう。北海道から北陸は10℃に届かない所が多く、大幅に気温が下がりそうです。最高気温は、北