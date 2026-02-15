福田湧矢が柏戦で決勝ゴールを決めた東京ヴェルディは2月15日、J1百年構想リーグ第2節で柏レイソルと対戦し、2−1の逆転勝利を収めた。後半アディショナルタイムに決勝ゴールを奪ったMF福田湧矢は、試合後に左足を引きずりながらミックスゾーンに現れたが、チームの開幕2連勝に貢献できたこともあり、明るい表情を見せた。福田は後半13分、MF山見大登、DF吉田泰授とともに3人同時交代でピッチに送り込まれた。前半の東京Vは柏