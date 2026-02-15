交通ルールが軽視されがちな自転車による事故が後をたちません。自転車が絡む事故をなくすため自転車のルール違反に４月から青切符が導入されます。自転車の”青切符”制度は、16歳以上の自転車利用者が対象で、警察が交通違反を確認すれば、その場で”青切符”を交付するというものです。この青切符が交付された場合、違反者には反則金の納付義務が発生します。反則金を払えば、裁判や取り調べを受けることなく手続き