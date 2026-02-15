１４日、マドリード動物園で春節のごちそうを味わう「金喜」。（マドリード＝新華社配信）【新華社マドリード2月15日】スペインのマドリード動物園で14日、春節（旧正月）を祝うイベントが開かれた。ジャイアントパンダの「金喜（ジンシー）」と「茱萸（ジューユー）」に竹や果物で作ったごちそうが贈られ、多くの来園客が一緒にお祝いした。１４日、マドリード動物園で竹を食べる「金喜」。（マドリード＝新華社配信）１４日、