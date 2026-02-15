◇明治安田J1百年構想リーグG大阪0（2PK3）0名古屋（2026年2月15日パナスタ）G大阪は2試合連続のPK戦で、名古屋に惜敗した。ホーム開幕戦で勝ち点3をつかむことはできず、今季公式戦初黒星を喫した。不運が続いた一戦だった。前半27分、テンポの良いパスをつないで決めたFWイッサム・ジェバリのシュートは、味方のファウルを取られて無効。後半23分には交代出場で入ったばかりのDF福岡将太が左太もも裏を痛めて負傷交代