◇明治安田J1百年構想リーグEAST第2節第2日東京V2―1柏（2026年2月15日三協フロンテア柏スタジアム）東京Vが途中出場の選手の活躍などで柏に逆転勝ちし、東の首位に立った。前半先制されたが、後半13分にMF福田湧矢（26）、MF山見大登（26）らを投入し、それが当たった。18分に左サイドのFKを山見が蹴ると、ゴール前でFW染野唯月（24）が頭で合わせて今大会初ゴール。後半47分にはこぼれ球を福田がシュートし、昨季はカッ