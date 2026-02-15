ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男女ハーフパイプ（HP)に出場しメダルを獲得した3選手が15日、メダリスト会見に出席した。女子は小野光希（21＝バートン）が銅メダルを獲得。男子は戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金メダル、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅メダルに輝いた。金メダルの戸塚は会見で「五輪で金メダルを獲るのが夢だったので、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。平昌、北京と自分の滑りができずに本当に悔