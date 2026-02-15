ミラノ・コルティナオリンピックは15日も日本勢が大活躍です。カーリング女子では日本代表がついに初勝利です。優勝候補筆頭の世界ランク1位スイスを破る大金星を挙げました。初戦から連敗を喫し、これ以上負けられない日本は格上スイス相手に果敢に挑みました。2点ビハインドの第4エンドで2点を挙げ、同点に追いつくと、第7エンドでは、司令塔であるスキップの吉村紗也香選手（34）が相手のストーンを2つはじき出す「ダブルテイク