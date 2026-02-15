城島茂さん元「TOKIO」メンバーの城島茂さんが15日、日本テレビの人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」への出演を継続すると発表した。自身が代表を務める会社のホームページで明らかにした。城島さんは「多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務」などと思いをつづった。番組を巡っては昨年6月、TO