日本維新の会は15日、吉村洋文代表の再任が決まったと発表した。衆院選を受けた代表選の是非を問う党員投票の結果、実施不要との投票が多数を占めた。吉村氏は大阪市での常任役員会で、連立政権を組む自民党の高市早苗総裁（首相）から改めて閣内協力の要請があり、閣外にとどまる現状から転じてこれに応じるとした方針を説明。異論は出なかった。8日投開票の衆院選に関し、吉村氏は「厳しい結果となったが、多くの仲間が国会