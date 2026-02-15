ミラノ・コルティナオリンピックは15日も日本勢が大活躍です。スキージャンプの二階堂蓮選手（24）が、今大会3つ目のメダルとなる銀メダルを獲得しました。スキージャンプの男子ラージヒル。ここまで2つの銅メダルを獲得している二階堂蓮選手は、1回目に140メートルのビッグジャンプ。1回目を終えトップに立ち、日本勢28年ぶりの金メダルに大きく近づきました。しかし2回目。スロベニアのプレブツ選手が二階堂選手を超える141.5メ