［J１百年構想リーグEAST第２節］柏 １−２ 東京V／２月15日／三協フロンテア柏スタジアム東京ヴェルディは２月15日、J１百年構想リーグEAST第２節で柏レイソルと敵地で対戦。33分に深澤大輝が自陣でバックパスを空振り、そのミスから先制点を献上するが、63分に山見大登のFKから染野唯月がヘッドでネットを揺らすと、90＋２分には福田湧矢が強烈なミドルシュートを叩き込み、２−１で逆転勝利を収めた。東京Vは前半、我慢の時