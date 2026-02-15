中西は即戦力右腕として期待を集める（C）産経新聞社中日のドラフト1位右腕、中西聖輝がいよいよベールを脱いだ。2月15日、DeNAと行われた練習試合（北谷）に8回から6番手でマウンドに上がるとファンから歓声も沸き起こった。【動画】本当にルーキー？堂々としたマウンドさばきも評価された中西の投球シーン先頭のドラフト3位ルーキーの宮下朝陽をストレートで遊ゴロに打ち取ると、現役ドラフトで中日からDeNAに移籍した濱将