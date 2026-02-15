俳優の安藤サクラさんは2月15日、自身のInstagramを更新。日本時間で2日に開催されたグラミー賞のレッドカーペット上での姿を披露しました。【写真】安藤サクラ、グラミー賞会場でのショット「かっこよすぎます。まぶしい」安藤さんは「グラミー賞 So honored to attend the GRAMMYs. Thank you so much.」とつづり、8枚の写真を投稿。黒いパンツスーツにお団子ヘアの安藤さんがグラミー賞会場のレッドカーペットに立つ姿や実姉で