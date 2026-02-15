◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スノーボード男子スロープスタイル予選（2026年2月15日リビーニョ・スノーパーク）悪天候の予報により一日前倒しとなったスロープスタイル男子の予選が行われ、日本の荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）は欠場した。荻原は自身のインスタグラムで「今回、ビックエアの決勝で足首を痛めて、スロープスタイルの公式トレーニング中に同じ箇所を痛めてしまいました。通常生活において支障