８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが１５日、神奈川・横浜市のＫアリーナ横浜で５日間にわたって開催されてきた「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．４ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳｐｅｃｉａｌＬＩＶＥ」のラストを飾る単独公演を行った。デビューから勢いを増し続けるＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴは場内の大歓声に迎えられて登場し、全１４曲を熱唱。アンコールでは、ファンとビジョンで新ＭＶを鑑賞後、突如これ