5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が14日（日本時間）、アメリカ・カリフォルニア州のキア・フォーラムで開催された『2026 Ruffles NBAオールスター・セレブリティ・ゲーム』のハーフタイムショーに出演した。【写真】アメリカが熱狂！ハーフタイムショーに出演したCORTIS同イベントは、NBAオールスター・ウィークを象徴する行事のひとつで、スポーツ界のスターや俳優、アーティストらがチ