静岡競輪Ｇ３「開設７３周年記念たちあおい賞争奪戦」は最終日の１５日に決勝戦を行い、吉田拓矢（３０＝茨城）が豪快なまくりを決めて優勝。昨年３月玉野以来、通算８回目のＧ?制覇で次に控えるＧ?全日本選抜（熊本、２月２０〜２３日）に弾みをつけた。これがＳ班の底力。ここでは役者が違うとばかりに深谷知広の先行をアッサリとまくり切った。踏み出しの迫力はもちろん、上がり１１秒０も文句なし。地元両者に人気が集ま