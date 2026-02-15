ヤンキースなどで活躍し、引退後の２０１３年には国民栄誉賞も受賞した日本球界のレジェンド・松井秀喜氏が、１５日に宮崎市内で行われた侍ジャパンの事前合宿を視察後、報道陣の取材に応対。「ただただ皆さんの幸運を祈りたい。応援するだけです」と後輩ナインたちにエールを送った。前日１４日から計２日間、激励のため侍キャンプを訪問していた松井氏の元には佐藤輝、森下（ともに阪神）ら多くの現役選手たちが、教えを仰ぎ