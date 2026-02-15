お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右が１５日、ニッポン放送「ますだおかだ岡田圭右とアンタッチャブル柴田英嗣のおかしば」に出演。３月末で同局を退社することを発表した甲斐彩加アナウンサーへの心境を語った。ラジオ冒頭、岡田は「甲斐ちゃんが、辞めんの？俺、なんかの記事で見たよ」と言及。本人から直接の報告がなかったことを受け「アンタッチャブル」の柴田英嗣が「前から決まってて、師匠には皆で言わないように