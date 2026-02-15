【モデルプレス＝2026/02/15】元モーニング娘。の田中れいなが2月14日、自身のInstagramを更新。子供服の展示会を訪れた際のプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳元モー娘。「スタイル良すぎ」と話題の美脚ショット◆田中れいな、黒セットアップで子供服展示会へ田中は「展示会に行ってきたよ」とつづり、子供服が並ぶ会場での、黒のセットアップ姿を公開。ツインテールに黒をベースにしたコーディネート