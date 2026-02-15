ボーイズグループENHYPENが、活気あふれるメッセージを込めた旧正月の挨拶を伝えた。2月15日、ENHYPENは公式SNSを通じて、2026年の旧正月挨拶動画を公開した。彼らは、凛々しい韓服（ハンボク）姿を披露し、ENGENE（ENHYPENのファンネーム）に向けて、力強いエネルギーを込めた新年の言葉を贈った。【写真】ソンフン、“全方位完璧”な非現実的ビジュメンバーたちは、「2026年、午年になった。今年はさらなる情熱を持って、力強く