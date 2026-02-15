３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて侍ジャパンの宮崎合宿に参加中のソフトバンク・近藤健介外野手が１５日、インスタグラムを更新し、同じく侍ジャパンの日本ハム・伊藤大海投手、北山亘基投手らとの「侍ファイターズ会」を開催したことを明かした。２０２２年オフに日本ハムからソフトバンクに移籍した近藤は「色んな話ができました！」と、関係者２人を含めた５人のスマイルショットを投稿