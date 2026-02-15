日本ハムはフランミル・レイエス外野手（３０）が１５日に来日し、１６日から１軍キャンプに合流することを発表した。レイエスは「帰ってくるのを楽しみにしていました！」。昨季本塁打、打点２冠の主砲が来日３年目のシーズンを迎える。