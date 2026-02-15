テレビ朝日の住田紗里アナウンサーが１５日に自身のインスタグラムを更新し、行政書士試験に合格したことを報告した。アナウンサーでは異例の資格取得だ。「令和７年度行政書士試験に合格しました」と題して投稿。「法律の勉強をしたことで、日々お伝えしているニュースへの理解も深まっているような気がします」と実感しているという。行政書士とは、一般財団法人行政書士試験研究センターの公式サイトによると「行政書士