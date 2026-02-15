15日の山形県内は山形市で16.4度を観測するなど多くの地点で4月並みの暖かさとなりました。山形地方気象台によりますと、15日の県内は高気圧に覆われ、ほとんどの地点でことし一番の暖かさとなりました。各地の日中の最高気温は山形で16.4度、鶴岡と東根で15.4度、酒田で15.3度でいずれも4月中旬並みまで上がりました。山形地方気象台は、屋根からの落雪やなだれなどに注意するよう呼びかけています。また、山形市消防本部は最近の