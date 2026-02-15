■日本選手権ハーフマラソン競歩（15日、兵庫・六甲アイランド）【写真で見る】アジア大会の代表に内定した山西選手と梅野選手日本選手権ハーフマラソン競歩が行われ、男子は20km競歩の世界記録保持者、山西利和（30、愛知製鋼）が1時間20分34秒の世界記録で優勝。女子は東京世界陸上の35km競歩代表、梅野倖子（23、LOCOK）が1時間35分01秒で制し、今年9月に32年ぶりに日本で開幕するアジア大会の代表に内定した。東京世界陸上代表