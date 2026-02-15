アメリカのトランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が今月11日に行った首脳会談で、イランへの経済的圧力の強化で合意したとアメリカメディアが報じました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は14日、トランプ政権の複数の当局者の話として、11日に行われたトランプ大統領とネタニヤフ首相の会談の際にアメリカによるイランへの経済的圧力を強化することで合意したと報じました。主にイラン産原油の中国への販売に関する