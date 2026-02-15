【コルティナダンペッツォ共同】1956年コルティナダンペッツォ大会の旧施設跡地に建設されたそり会場は、もともとボブスレー男子でイタリアの英雄、エウジェニオ・モンティの名前が付けられている。モンティは40歳で迎えた68年グルノーブル大会で2冠に輝くなど、計6個のメダルを獲得した。速さだけでなく、スポーツマンシップも評価された。64年インスブルック大会ではトラブルに見舞われ、そりのボルトを貸した英国ペアが優勝