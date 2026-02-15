連携は完璧でも、なぜか“誤爆”を繰り返す。キャラクター正反対の“美女と野獣”仲良し女子タッグの究極のすれ違いに、ファンも困惑している。【映像】一体なぜ？ 凶悪女子、味方のカウント“妨害”でブチギレ日本時間2月11日に行われたNXTで、ザリア＆ソル・ルカがケンダル・グレイ＆ウレン・シンクレアと対戦。しかも今回は“勝者が次期NXT女子王座挑戦権を獲得”という変則ルールで、カウント3を奪った“その本人”のみが