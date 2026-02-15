タレントの東原亜希（43）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。子育てについて語った。動画では仲良し3人組の紗栄子、お笑い芸人レイザーラモンHGの妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈と子育てについてトーク。子育てを振り返ってやってよかったことがテーマに挙がると、東原は「何の疑問も持たせずに、例えば“ご飯の前は机に向かうもの”とか、歯磨きと同じぐらいのルーティンにしちゃうことが、上の子でやらなか