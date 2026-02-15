漫才師のオール巨人が15日、自身のXを更新し、「凄い方」との共演を明かした。【写真】オール巨人と共演のすごい方々巨人はこの日、ABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜前9：30※関西ローカル）に出演。「凄い方が並んでますので時間が足りませんでしたね…僕も都構想の事とか昨日色々調べて行ったんですが殆ど今日は喋れませんでした」とつづった。専門家として、青山和弘氏、小川淳也氏、神