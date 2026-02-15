夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」のさゆりさん（56）が2月15日までにインスタグラムを更新。タイトなドレスを見事に着こなした最新ショットを披露し、ネット上で話題となっている。【写真】「だ、誰〜」「全く別人」激変ぶりに本人も驚き（上半身アップを見る）さゆりさんは「『御池クリニック』さんのCMでドレス着せて頂いてます〜なんと！！御池クリニックさんがCM使って下さったです〜」と説明し、動画をアップ