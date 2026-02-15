＜INTLOOPグループ レディースカップ初日◇15日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞多くのルーキーが参戦している女子ツアー外競技。第1ラウンドはプロアマ戦で、個人戦（2日間競技）の他にチームスクランブル方式で優勝を争った。【写真】青木香奈子が髪をほどいたらこうなる個人戦ではプロ4年目の25歳・皆吉愛寿香が3アンダー・単独首位発進。2アンダー・2位に倉林紅、1アンダー・3位タイには佐田山鈴樺、