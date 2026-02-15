侍ジャパンのアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手が13日、自身のXを更新。14日から始まる侍ジャパンの宮崎春季キャンプの前夜に、牧原大成選手と食事をしたことを明かしました。昨年右ヒジの手術を行ったダルビッシュ投手は、今回は選手ではなく侍ジャパンのアドバイザーとしてWBCに参加。自身のSNSで牧原選手と並んで写る画像を投稿し、冒頭で「宮崎に来て最初の夜は牧原大成選手とサシ飯（自分の息子2人付き）」とつづります