肺がんを治療しながら活動を続けている歌手の山川豊が１５日、東京・日本橋三井ホールで兄の鳥羽一郎、甥の木村竜蔵、木村徹二と「木村家ファミリーコンサート」を開催した。２４年１月にステージ４の肺がんと公表してからも、毎月検査も続けているが、この日は「おかげさまで平行線でございます。お薬が効いておりました。こうやってステージに立てております」と感謝。体調について「（がん細胞は）小さくもないし、大きくも