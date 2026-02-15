「侍ジャパン強化合宿」（１５日、宮崎）チームのアドバイザーを務めるダルビッシュ有投手の周囲には、球場の外でも人垣ができた。この日も練習の最後にサイン会が行われ、右腕の周囲にはファンが集まりものすごい熱気。断トツの一番人気だった。練習後に「みんなすごくいい球を投げていたし、ピッチクロックとかもみんなやって、健康に終わったのはよかったと思う」と話したダルビッシュ。この日は多くの投手がブルペン入