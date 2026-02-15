【モデルプレス＝2026/02/15】元SKE48の松井珠理奈が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】新婚の元SKE、幸せオーラ満載ピンクドレス姿◆松井珠理奈、新婚生活は「幸せです」ピンクの花柄のドレスに身を包み、華麗に登場した愛知県出身の松井は、今回14年ぶりの「TGC」出演。「（愛知開催の）そのニュースを見た時に見に行こうと