モデルで俳優の山田優さん（41）が2026年2月7日、自身のインスタグラムを更新。クールなコーデを披露した。「ふらりとお出かけしたいな」山田さんは、「次の週末は都会の喧騒の中でも思いっきりゆっくり過ごせる公園でも主張しすぎないこのバッグを連れてふらりとお出かけしたいな」とし、ボルドーのトップスと、スカートに大きなバッグを合わせたコーデでポーズをきめるショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、