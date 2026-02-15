◆練習試合ヤクルト１―４ロッテ（１５日・浦添）ヤクルト・青柳晃洋投手が実戦初登板を果たし、２回を無失点でまとめた。３回から二番手で登板すると１死から友杉、岡を連続三振。４回は２死から２安打と四球で満塁のピンチを招いたが、安田を１４１キロのツーシームで一ゴロに仕留めた。スライダー、ツーシームなといった変化球もさえ「試合は本当二久々だったので最初のストライクが入るかどうか不安がありましたけど、ま