◆練習試合中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）ＤｅＮＡは今季から先発に転向する入江大生投手が３回を１安打無失点と好投するなど、６投手の継投で９回を計６安打１失点にまとめた。試合後、相川亮二監督は「入江は十分緩急も使いながらピッチングをしていた。あとは球数であったり、イニングであったりっていうところを今後クリアしていくところ」と評価した。さらに、新指揮官が「オフの取り組みが出ている」と成長ぶり