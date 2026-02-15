◆練習試合楽天９―９日本ハム（１５日・金武）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が楽天のキャンプ地・金武町ベースボールスタジアムのスピードガンにもの申した。試合序盤から球場の球速表示が、実際より１０キロほど遅く表示されており、「あのスピードガンをちゃんと直してほしい。俺ならすぐ言うけどね。で、おかしかったら出さないけどな。プロ野球ですよ、ここは」と、鋭い視線で訴えた。先発の達の直球の球速は１４０